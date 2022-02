Die Einzelkritik – YB-Noten: Das Phantom im Sturm Beim 3:1-Erfolg über Basel verblüffte ein Angreifer, der lange kaum auffiel – und ein alter Bekannter erhielt mal wieder von Beginn weg Auslauf. Moritz Marthaler Fabian Sangines

Kaum gesehen? YB-Stürmer Siebatcheu steht am Ende mit einem Tor und einem Assist da. Foto: Raphael Moser

Anthony Racioppi – Note 3,5

Muss er beim Gegentor rauskommen? Es sieht danach aus, zumindest lässt er sich etwas gar leicht wegdrängen, sodass Lang aus wenigen Metern einköpfeln kann. Auch in der zweiten Halbzeit bleibt er ab und an lieber auf der Linie, als den hohen Ball anzugreifen. Stammkeeper David von Ballmoos jedenfalls meldete sich bereits wieder zum Dienst – er kam nach überstandener Schulter-OP am Wochenende 45 Minuten in einem Testspiel mit der U-21 zum Einsatz.

Quentin Maceiras – Note 4,5