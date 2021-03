Die Einzelkritik – YB-Noten: Als Seoanes Haare zu Berge gestanden wären Die Young Boys dominieren beim 1:1 in Basel über weite Strecken. Sie leisten sich aber auch ungewohnt viele Fehler. Dominic Wuillemin

Der YB-Trainer Gerardo Seoane sieht bei seinem Team ein paar Aussetzer und ein Nachlassen nach der Pause. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

David von Ballmoos – 4,5

Wird von Camara mit einem Rückpass auf die Probe gestellt, besteht die Prüfung. Von Ballmoos spielt gut mit, in der ersten Halbzeit lanciert er einmal formidabel einen Konter über Elia. Wird nach der Pause auch mit den Händen gefordert, besteht diese Prüfungen. Beim Prachtstor von Males chancenlos.

Silvan Hefti – 4,5

Der Rechtsverteidiger läuft viel, und es läuft viel über ihn. Initiiert das 1:1 mit dem Pass in die Tiefe auf Elia. Spielt sich kurz darauf mit Fassnacht durch die Basler Reihen. Hat den schnellen Kalulu mehrheitlich im Griff. In der zweiten Halbzeit nicht mehr so auffällig.