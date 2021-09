Die Einzelkritik – YB-Noten: Als der Bodyguard einmal Pause macht Die Young Boys wehren sich beim 0:1 in Bergamo nach Kräften. Wobei einige ihrer Spieler an Grenzen stossen. Moritz Marthaler aus Bergamo , Dominic Wuillemin aus Bergamo

Duvan Zapata erhält von YB-Verteidiger Mohamed Camara (r.) persönlichen Geleitschutz. Urs Lindt/freshfocus

David von Ballmoos – Note 5,5

Der erste Abschluss kommt nach fünf Minuten auf sein Tor, von Ballmoos bleibt stehen und hält. Im Strafraum wird danach etwas ruhiger, erst kurz vor der Pause taucht Pessina vor dem Goalie auf: Der Italiener verpasst, der Emmentaler hat keine Mühe, zu klären. Mit der Ruhe ist es nun definitiv vorbei, von Ballmoos rückt in der zweiten Halbzeit immer öfter in den Mittelpunkt und avanciert zum besten bei YB. Gegen Zappacosta kann er den Rückstand noch verhindern, beim 0:1 von Pessina ist er dann chancenlos. In der Schlussphase hält von Ballmoos sein Team mit weiteren Taten im Spiel.