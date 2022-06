Nach Stones-Absage in Bern – «YB muss zu einem Kompromiss bereit sein» Derzeit braucht Konzertveranstalter André Béchir vor allem eines: ein Ersatzdatum für das Stones-Konzert im Stadion Wankdorf. Es sieht nicht sehr gut aus. Martin Burkhalter

Im Wankdorf parkieren derzeit Lastwagen der Stones-Tour. Bern sei jetzt halt nur ein Zwischenstopp nach Mailand, hiess es von den Chauffeuren. Foto: Nicole Philipp

Gadget-Konzertveranstalter André Béchir ist im Ausnahmezustand – natürlich. Eine Konzertverschiebung ist keine leichte Sache. Deshalb reist er nun nach Bern. Am Donnerstag wird er hier übernachten. Aus zwei wichtigen Gründen: Erstens will er am Freitag vor dem Wankdorfstadion sein, wenn die paar Hundert Fans, wie er schätzt, die nichts von der Konzertverschiebung gehört haben, dort vor geschlossenen Toren stehen. Er wolle sein Gesicht zeigen, sagt er am Donnerstagmorgen am Telefon. Das sei ihm wichtig.

Der noch etwas wichtigere Grund für seine Reise nach Bern sind aber die Termine mit der Politik. Allen voran mit Stadtpräsident Alec von Graffenried. Denn André Béchir braucht jetzt vor allem eines: ein Datum, um das Rolling-Stones-Konzert doch noch in Bern stattfinden lassen zu können.

Ende Juni unwahrscheinlich

Das ist alles andere als einfach. Die Stones und ihr Management setzen laut Béchir zwar alles daran, doch noch irgendwie in Bern zu spielen. Immer vorausgesetzt, sie finden ein Datum für das Stadion. Soll heissen: dass YB auch zu einem Kompromiss bereit ist, wie Béchir es ausdrückt.

Ursprünglich war geplant, das Konzert entweder auf Ende Juni oder Anfang August zu verschieben. Jedoch ist Ende Juni inzwischen nicht mehr wahrscheinlich. Denn die Stones, wie jetzt bekannt wurde, haben für das Konzert in Amsterdam, das wegen der Corona-Erkrankung Mick Jaggers ebenfalls verschoben werden musste, den 7. Juli als Ersatzdatum gefunden.

Somit bleibt für Bern nur noch Anfang August. Und das ist eben äusserst schwierig. Ein Blick auf den YB-Kalender zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaftsbetrieb bereits begonnen hat. Zusätzlich spielen die Young Boys dann in der Uefa Conference League, dem dritthöchsten europäischen Wettbewerb. Ein Anruf bei YB, sagt Béchir, habe schon mal nicht viel Gutes hoffen lassen. «Ich hörte erst mal nur ein Nein. Ich verstehe nicht so viel von Sport, und ich kann verstehen, dass es schwierig ist. Aber es ist eine ausserordentliche Situation, und ich finde, wir müssen da eine Lösung finden.»

Béchir sagt es danach deutlich: Die Stones hätten immer wieder bekräftigt, dass das ihre letzte Tour sein werde. «Wenn wir für Anfang August kein Datum finden, werden sie wohl nie mehr nach Bern kommen. So ist die Situation.» Und die Zeit drängt: André Béchir wird am Freitag entscheiden müssen.

Corona-Schutzschirm ausweiten

Das Ersatzdatum im August wäre insofern günstig, als die Stones damit einfach ihre Tour in Europa verlängern könnten und es nicht zu erheblichen Mehrkosten kommen würde. Oder anders gesagt: Wenn das Konzert nicht mit der aktuellen Tour verknüpft werden kann, findet es nicht statt.

Kein Thema wird in den Gesprächen in Bern vorerst die andere Forderung sein, die er in dieser Zeitung stellte: Weil die Konzertverschiebung wegen Mick Jaggers Corona-Erkrankung nicht versichert ist, bedeutet das für den Veranstalter einen herben finanziellen Schaden. André Béchir sagt es so: «Der Corona-Schutzschirm läuft ja eigentlich noch. Das Problem ist, dass er nur greift, wenn die Behörden einen Anlass verbieten. Er muss unbedingt auch auf solche Fälle ausgeweitet werden, bei denen die Künstler wegen Corona verhindert sind. Es braucht Nachverhandlungen mit der Politik. Sonst wird kein Veranstalter mehr ein solches Risiko tragen wollen.»

Auch das wird wohl noch den einen oder anderen Termin in Bern benötigen. Aber zuerst braucht André Béchir ein Datum. Und zwar dringend.





Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

