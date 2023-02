Red Bull Salzburg – YB misst sich mit der spannendsten Talentschmiede Europas Am Dienstag spielt die U-19 der Berner um den Einzug in den Achtelfinal der Youth League. Beim Gegner lancierten einige Stars ihre Karriere. Adrian Horn

Damals ein Talent, heute einer der ganz Grossen: Erling Haaland 2019 im Trikot von Red Bull Salzburg. Foto: Keystone

Der Fussball von morgen, hält der Club auf seiner Website gleich selber fest, komme aus Salzburg. Das mag eine steile These sein, zumal die Österreicher sie als Erkenntnisgewinn aus dem Youth-League-Final im Frühling letzten Jahres präsentierten – in dem sie Benfica Lissabon 0:6 unterlegen waren. Mehr als ein kecker Spruch einer übermotivierten Marketingabteilung ist der Satz aber schon. Der FC Red Bull Salzburg hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Spieler ausgebildet, die inzwischen Weltklasse verkörpern.