Young Boys holen das Double – YB leidet, weint und bangt – und feiert doch ausgelassen Die Berner besiegen in einem grossartigen Cupfinal Lugano 3:2. Auf dem Weg zum erst dritten Doublegewinn in der Vereinshistorie müssen sie heikle Momente überstehen. Dominic Wuillemin

Die Erlösung: Die Young Boys feiern den Cupsieg. Foto: Raphael Moser

Die bösen Geister sind immer noch da. Selbst jetzt, da sich die Young Boys einen Namen als Titelsammler gemacht haben – nach einer Saison, in der sie nach Führung nur eine einzige Partie verloren haben. Das war Anfang April in Genf, in einem im Verhältnis zum Cupfinal ziemlich bedeutungslosen Spiel. Und da lagen die Berner nur mit einem Tor vorne.