Vor dem Spiel beim FCZ – YB im turbulenten Endspurt – wie lange geht das noch gut? Eigentlich wäre es ein spannendes Meisterschaftsfinale zwischen den Young Boys und dem FC St. Gallen. Aber die Unwägbarkeiten wegen Corona nehmen zu. Moritz Marthaler

Kopfzerbrechen im Saisonfinale: Fabian Lustenberger zieht sich gegen Servette eine Platzwunde zu. Die Mannschaft des YB-Captains steht vor ungewissen Wochen. Bild: Peter Schneider (Keystone)

2020 hört einfach nicht auf, ein Jahr zu sein, in dem man sich pausenlos die Augen reiben möchte. Obwohl, das sollte man ja derzeit auch lieber sein lassen. Kratzen wir uns also ausgiebig am Kopf und fragen uns mit Blick auf die Super League: Wie lange geht das noch gut?