Zuwachs in der Offensive – YB holt sich einen weiteren Stürmer Der personelle Umbruch bei den Young Boys wird vorangetrieben: Von den Glasgow Rangers stösst wie erwartet Cedric Itten zum Team. Moritz Marthaler

Ein Nationalspieler für YB: Cedric Itten hat bei den Young Boys einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Im aktuellen Transfersommer gibt es für die Young Boys bislang kein Abwarten. Am Mittwoch geben sie nach der Installation von Steve von Bergen als Sportchef, dem Aufstieg von Christoph Spycher zum Delegierten des Verwaltungsrats sowie dem Zuzug von Filip Ugrinic bereits die nächste Mutation bekannt: Stürmer Cedric Itten wechselt wie in Schottland bereits von diversen Portalen vermeldet mit einem Vierjahresvertrag nach Bern.

Der Transfer des Baslers entspricht dem «YB-Modell», das Spieler wieder voranbringt, deren Karrieren im Ausland ins Stocken geraten sind. Vor zwei Jahren wechselte der 25-Jährige von St. Gallen nach Schottland, zu den Glasgow Rangers. Dort vermochte er sich nicht durchzusetzen, wurde letzten Sommer in die Bundesliga zu Greuther Fürth verliehen, wo er ebensowenig zum Einsatz kam. Zurück bei Glasgow kämpfte er im vergangenen Frühling mit den mutmasslichen Folgen einer Corona-Infektion, war während Wochen ausser Gefecht. «Wir standen in den letzten Jahren immer wieder in Kontakt miteinander», sagt Christoph Spycher, Gesamtverantwortlicher Sport bei YB.

Einer der teureren Transfers der letzten Jahre

YB lässt sich Itten etwas kosten, schottische Medien schreiben von einer Ablöse von rund 1,8 Millionen Franken, die Rangers zahlten St. Gallen seinerseits um die 3 Millionen Franken. Unter der Ägide von Spycher wäre das einer der teureren Transfers, vor einem Jahr überwies man für die definitive Übernahme von Jordan Siebatcheu etwas mehr als 2 Millionen Franken nach Frankreich.

Bei YB trifft Itten auf grosse Konkurrenz, mit zurückkehrenden Leihspielern könnten im Kader bis zu acht Stürmer stehen. «Wir haben kein Problem damit, eine Saison auch mal mit einem etwas grösseren Kader anzugehen», sagte Spycher noch vor zwei Wochen. Mit den Zuzügen von Ugrinic und Itten ist die Offensive verstärkt – Abgänge und womöglich neue Leihgeschäfte werden im offensiven Bereich aber unabdingbar.

Cedric Itten war lange Zeit eine der grössten Sturmhoffnungen des Landes, erlebte vor seinem Hänger zuletzt den grossen Durchbruch. Im Alter von 10 Jahren trat er dem FC Basel bei, spielte sich dort durch den Nachwuchs, debütierte für den FCB 2016 in der Super League, wurde nach Luzern verliehen, auch nach St. Gallen, wo er schliesslich blieb und in der Saison 2019/20 seinen Durchbruch erlebte und 19 Ligatore schoss.

Unter Vladimir Petkovic debütierte er im Herbst 2019 in der Nationalmannschaft, schoss beim 1:0 in der EM-Qualifikation über Georgien sogleich das siegbringende Tor, doppelte nur Tage später bei einem 6:1 gegen Gibraltar mit zwei weiteren Treffern nach. Zuletzt fiel er im Nationalteam mit einem Tor beim entscheidenden 4:1 über Bulgarien auf, das der Schweiz die Teilnahme an der WM in Katar sicherte.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia seit 2010 in wechselnden Rollen über Sport- und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos @momarthaler

