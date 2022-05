Neuer Flügelspieler – YB holt sich einen der begehrtesten Spieler der Liga Ein erster Transfer der Young Boys ist fix: Vom FC Luzern kommt der Mittelfeldspieler Filip Ugrinic. Er füllt eine Lücke, die sich in der Rückrunde geöffnet hat. Moritz Marthaler

Eben noch den Abstieg verhindert mit dem FCL, jetzt neu bei YB: Filip Ugrinic. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Es wartet in diesen Tagen alles auf die eine Nachricht bei den Young Boys. Doch bevor in den nächsten Tagen der neue Trainer vorgestellt wird, vermeldet YB einen ersten Transfer im Kader: Vom FC Luzern stösst Filip Ugrinic zu den Bernern, der 23-jährige Innerschweizer unterschreibt für vier Jahre. «Ich bin überzeugt, dass ich in Bern am richtigen Ort bin, um die nächsten Schritte in meiner Karriere machen zu können», lässt sich der offensive Mittelfeldspieler zitieren.

Noch vor zwei Tagen kämpfte Ugrinic im Barrage-Rückspiel mit dem FCL gegen Schaffhausen und den Abstieg – nach dem 2:0-Heimsieg und viel Erleichterung sagte er: «Der FC Luzern ist mein Club – und für meinen Club mache ich alles.» Dass er schon ziemlich bald weiterzieht, dürfte er schon da gewusst haben. Bereits vor einem Jahr wurde Ugrinic mit dem FC Basel in Verbindung gebracht. Seither hat er mit dem FC Luzern eine Saison verbracht, die ihn bestimmt hat reifen lassen. In der Vorrunde lief es ganz und gar nicht nach Wunsch – in der Rückrunde spielte sich der FCL auch dank Ugrinic (9 Tore und 8 Assists) noch zum drittbesten Team des Halbjahrs und verpasste Rang 8 denkbar knapp.

Die Young Boys kann Ugrinic auf einer Position verstärken, auf der in der Rückrunde Handlungsbedarf offenbar wurde. Auf den Flügeln fehlte Leistungsträger Christian Fassnacht lange verletzt, Nicolas Ngamaleu war im Formtief, dahinter klaffte eine grosse Lücke. «Wir planen mit ihm auf einer Aussenposition im Mittelfeld, dank seinen vielseitigen Fähigkeiten kann er aber auch auf anderen Positionen für Unberechenbarkeit sorgen», sagt Christoph Spycher, Gesamtverantwortlicher Sport bei YB.

Die Lehrjahre in Emmen

Ugrinic ist Ur-Luzerner, trat bereits im Kindesalter dem FCL bei. 2016 debütierte er im Alter von 17 Jahren in der Super League, entsprechend blickt er jetzt schon auf die Erfahrung aus 119 Partien in der höchsten Spielklasse zurück – und einem ersten Engagement im Ausland. 2019 wurde Ugrinic verliehen, zum FC Emmen. Was lokal klingt, war tatsächlich eine Saison beim holländischen Club aus der Eredivisie, wo Ugrinic zunächst Stammkraft, später nur noch Ersatz war.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia in wechselnden Rollen seit 2010 über Sport im Allgemeinen und Fussball im Besonderen. Mehr Infos @momarthaler

