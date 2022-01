Junger Genfer kommt aus Dijon – YB holt Racioppi – und überrascht mit Ansage Die Young Boys begegnen dem Engpass auf der Goalieposition mit dem Transfer von Anthony Racioppi. In der Torwarthierarchie gibt es Wechsel. Moritz Marthaler

In Genf geboren, bei Lyon ausgebildet – in Bern gelandet: Anthony Racioppi, 23 Jahre alt, Torwart. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Innerhalb von wenigen Tagen haben sich die Gerüchte bestätigt: Die Young Boys bedienen sich auf der Suche nach einem Torwart in Frankreich. Aus Dijon kommt der 23-jährige Anthony Racioppi, er unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Racioppi wurde in Genf geboren, spielte bei Chênois, wechselte jedoch schon als Teenager zum früheren französischen Serienmeister Olympique Lyon. Dort durchlief er die Jugendabteilungen, spielte vor allem in den Nachwuchsteams – bis er mit seinem Transfer zu Dijon doch noch Stammkeeper in der Ligue 1 wurde. Nach dem Abstieg der Burgunder rutscht er nach hinten, ist nur noch Nummer 2.

Bei YB schliesst der 1,89 Meter grosse Goalie eine Lücke auf seiner Position. David von Ballmoos fehlt nach seiner Schulter-OP noch mindestens bis März, auch sein Vertreter Guillaume Faivre ist nach einer Muskelverletzung noch nicht ganz genesen. Mit dem Transfer von Racioppi geben die Young Boys auch eine überraschende Änderung in der Goalie-Hierarchie bekannt: Der Neue wird die Nummer 1, Faivre soll ihn als Nummer 2 unterstützen, bis von Ballmoos zurück ist und seinen Platz im Tor wieder einnehmen wird.

Was passiert mit Faivre?

«Wir sind in der sportlichen Führung zum Schluss gekommen, dass wir das Risiko für die zweite Saisonhälfte minimieren wollen. Und als sich die Möglichkeit ergab, Anthony Racioppi zu holen, wollten wir diese Gelegenheit unbedingt wahrnehmen. Er wird uns sofort weiterhelfen können», sagt Sportchef Christoph Spycher. Faivre geniesse bei YB als Führungspersönlichkeit grösstes Ansehen. Der Vertrag des Neuenburgers indes läuft im Sommer aus, jener von von Ballmoos läuft wie der des Neulings Racioppi bis 2025.

Sie kennen sich schon aus dem U-21-Nationalteam: YB-Mittelfeldspieler Alexandre Jankewitz (M.) und der neue Goalie Anthony Racioppi (r.) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Raccioppi, der bis vor kurzem zur U-21-Nationalmannschaft gehörte, wird für YB der sechste in dieser Saison eingesetzte Goalie sein. Nicholas Ammeter, der einen Einsatz nach Guillaume Faivres Verletzung im Spiel gegen Sion hatte, ist zurück beim FC Aarau, sein Leihvertrag ging zu Ende. Abdullah Laidani hatte seine Profi-Taufe im Cup gegen Lugano, spielte jüngst im Test gegen den FC Thun (6:1) über die ganze Partie hinweg. Und Leandro Zbinden vertrat Faivre in den letzten zwei Saisonspielen gegen Basel (1:1) und Lugano (5:0).

Es ist nicht das erste Mal, dass die Young Boys im Winter einen Rückhalt in Frankreich suchen. Bereits im Januar 2018 fehlte David von Ballmoos verletzt, bereits damals holte YB mit dem Franzosen Alexandre Letellier zur Saison-Halbzeit einen Goalie. Bis zum Titelgewinn im April wurde der aber nie gebraucht, war Backup für Marco Wölfli. Das wird jetzt anders sein.

