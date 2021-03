Die Analyse zum Europacup – YB hat international an Reife zugelegt – aber die Perspektiven sind schwierig Das Aus gegen Ajax Amsterdam ist für die Young Boys keine Schande, hinter ihnen liegt eine herausragende Kampagne. Aber europäisch wird es für Schweizer Clubs immer unangenehmer. Meinung Moritz Marthaler

Achtelfinal­gegner Ajax Amsterdam war für das Team von Fabian Lustenberger letztlich doch eine Nummer zu gross. Foto: Raphael Moser

Als letzter verbliebener Schweizer Verein sind die Young Boys aus dem Europacup ausgeschieden. Dass das erst im März und im Achtelfinal der Europa League passiert, ist ein beachtlicher Erfolg.

Das Aus gegen Ajax Amsterdam ist keine Schande, der Champions-League-Halbfinalist von 2019 ist eine der stärksten im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften. Für den in der Schweiz so dominanten Meister ist es insofern bitter, als es ihm aufzeigt: bis hierher und nicht weiter.

Doch die Berner haben in dieser Kampagne an internationaler Reife zugelegt – gerade durch das Erlebnis Ajax. Die beiden Spiele gegen die holländischen Musterschüler bringen ihnen in der Entwicklung mehr als so manche Partie, die sie gegen die immer gleichen Gegner in der Super League bestreiten.