Co-Trainer kommt von GC – YB hat für Wicky einen Assistenten gefunden Trainer Raphael Wicky bleibt nicht das einzige neue Gesicht im Staff der Young Boys. Die Berner stellen ihm einen erfahrenen Mann zur Seite. Moritz Marthaler

Eine Vaterfigur als Ergänzung von Kumpeltyp Wicky? Zoltan Kadar. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In fünf Tagen ist Trainingsstart bei den Young Boys. Neue Gesichter gibt es viele, im Kader werden fleissig Zuzüge vermeldet – und auch im Staff wird Trainer Raphael Wicky nicht der einzige Neue sein. Dem Vernehmen nach wird Zoltan Kadar den YB-Coach assistieren. Für den bisherigen Assistenten Matteo Vanetta gibt es nach seiner Zeit als Interimscoach im Frühling keinen Platz mehr im Staff.

Kadar ist eine interessante Wahl. Der 55-jährige Rumäne ist zehn Jahre älter als Wicky, war zuletzt bei GC als Nachwuchschef tätig und wurde dort für seinen umsichtigen Umgang mit den Juniorenspielern geschätzt. Im Frühling 2020 übernahm er bei GC nach der Entlassung von Goran Djuricin die erste Mannschaft, ein Jahr später sprang er wiederum interimistisch ein – und wurde so zum GC-Aufstiegstrainer.

Co-Trainer von Ex-YB-Coach Forte

Kadar fand als Spieler in die Schweiz, wechselte in den 90er-Jahren aus Rumänien nach Schaffhausen. Er beendete seine Karriere beim FC Frauenfeld, stieg dann bei Winterthur als Nachwuchstrainer ein und fand von dort in die Juniorenabteilung von GC.

Als Co-Trainer hat er viel Erfahrung, assistierte zwischenzeitlich auch beim FCZ (unter Ludovic Magnin und Uli Forte), davor bei GC (Pierluigi Tami, Michael Skibbe, Uli Forte, Carlos Bernegger). Gerade zu jungen Spielern soll er ein väterliches Verhältnis pflegen – und damit den Kumpeltyp Wicky möglicherweise gut ergänzt.





