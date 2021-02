Ohne Probleme im Tessin – YB geht mit riesigen Schritten auf den nächsten Titel zu Die Young Boys siegen auch in Lugano, haben nach dem 3:1 nun 16 Punkte Vorsprung – und steigen voller Selbstvertrauen ins K.-o.-Spiel gegen Leverkusen. Moritz Marthaler

Früh in der richtigen Spur: YB-Stürmer Elia (l.) beglückwünscht nach seiner Penaltyszene Teamkollege Nsame zum verwandelten Elfmeter. Foto: Marc Schuhmacher (Freshfocus)

1:1, 1:1, 2:2, 1:0. Wenn der FC Lugano spielt, wird es knapp, das zeigen etwa die letzten vier Partien. Die Mannschaft des Berner Trainers Maurizio Jacobacci tritt kompakt auf, sie ist unbequem, taktisch umweht sie in ihrer abwartenden Haltung gar ein Hauch von «Italianità». Lugano hat in dieser Saison nur zwei Partien bestritten, die mit mehr als einem Tor Differenz ausgingen. Es sind zwei der drei Saisonniederlagen, das 0:2 Ende Januar und das 1:3 am Sonntagabend, jeweils gegen YB.

Die zweite Berner Reise ins Tessin in diesem Jahr verdeutlichte, wie weit sich der Meister von der Konkurrenz abgesetzt hat, obwohl gerade erst die Rückrunde begonnen hat. Nicht nur, weil YB nach dem Erfolg in Lugano mit 16 Punkten jetzt so viel Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Basel (0:2 gegen den FCZ) hat wie die Basler auf den Letzten Vaduz – die Tabelle ist schon seit geraumer Zeit derart entstellt, dass sich aus ihr auch bei gutmütiger Betrachtung kein Meisterrennen mehr herauslesen lässt.