Spiel über 120 Minuten – YB gegen SC Freiburg endet Remis Im letzten Testspiel des Jahres trennen sich die Young Boys vom Bundesligisten SC Freiburg mit 1:1. Das Spiel fand im Breisgau statt und ging über 120 Minuten.

Testspiel mit Überlänge: Die Young Boys zeigten eine gute Leistung und kommen beim Tabellenzweiten der Bundesliga zu einem 1:1. Foto: Stephan Eckenfels

Die Berner Young Boys testeten am Donnerstagabend gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Das Testspiel dauerte ungewöhnliche 120 Minuten (4 x 30 Minuten) und endete mit 1:1. Die Partie wurde im Europapark-Stadion in Freiburg ohne Zuschauer ausgetragen.



Rrudhani traf nach 27 Minuten sehenswert zur verdienten YB-Führung. Zuvor hatten Gabriele de Donno und Monteiro einen Treffer knapp verpasst. Kurz nach dem ersten Seitenwechsel wäre Monteiro beinahe der zweite Treffer geglückt. Im weiteren Verlauf der ersten Spielstunde übernahmen die Freiburger, aktuell Tabellenzweiter der Bundesliga, immer mehr das Spieldiktat und kamen durch einen Treffer von Kübler in der 43. Minute zum Ausgleich.



Für die zweiten 60 Minuten kamen bei YB zehn neue Spieler zum Einsatz. Die Partie verlief in der Folge ausgeglichen, beide Teams hatten mehrere Möglichkeiten, weitere Tore fielen allerdings nicht. Der Freiburger Breunig traf kurz nach seiner Einwechslung in der 80. Minuten den Posten. In der Schlussphase rettete der ebenfalls eingewechselte Goalie Marzino zweimal glänzend für YB.

Bei den Young Boys wird bis zum Saisonstart am 21. Januar mehr oder weniger durchtrainiert. Über Weihnachten sowie Neujahr haben die Spieler je drei Tage frei. Vom 5. bis 12. Januar findet im spanischen Estepona das Trainingslager statt.



SC Freiburg - YB 1:1 (1:1)

Europapark-Stadion. - SR Daniel Schlager.T

Tore: 27. Rrudhani (Elia) 0:1. 43. Kübler 1:1.

YB bis 60. Minute: Racioppi - Blum, Lustenberger, Bichsel, Garcia - Chaiwa - G. De Donno, Imeri, Rrudhani - Elia, Monteiro.

YB ab 60. Minute: Racioppi (91. Marzino) - Maceiras, Amenda, Zesiger, Benito – Chaiwa (91. Monteiro) - Rüegg, Golliard, Ugrinic - J. De Donno, Itten.

Verwarnungen: 44. Bichsel (Foul). 50. Schlotterbeck (Foul)

Bemerkungen: Testspiel über 4 x 30 Minuten. YB ohne die abwesenden Rieder, Fassnacht und Nsame sowie die angeschlagenen Sierro, Camara, Von Ballmoos und Lauper.

SC Freiburg: Flekken (60. Atubolu) - Kübler (75. Siquet), Gulde (75. Hoti), Schlotterbeck (60. Lienhart), Schmidt (60. Sildillia) - Schade (75. Grifo) , Wagner (60. Höfler), Engelhardt (60. Eggestein), Sallai (75. Treu) - Petersen (75. Breunig), Höler (75. Vermeij).



