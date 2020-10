Auftakt zur Europa League – YB gegen Roma – erste Blicke täuschen gern Das aufregendste Heimspiel des Halbjahres verkommt für die Young Boys zu einem stimmungsarmen Vergleich in einer schwierigen Phase. Moritz Marthaler

Gute Miene zum schwierigen Spiel: Trainer Gerardo Seoane hält mit YB an seinem Mantra fest, nicht viel weiter als bis zum nächsten Tag zu schauen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es könnte ihnen alles so leicht fallen, den Young Boys. Die letzten Tage des goldenen Monats Oktober, ungeschlagen in der Meisterschaft und am Donnerstagabend (18.55 Uhr) ein Heimspiel gegen die AS Roma als Ouvertüre in einen verheissungsvollen Herbst in der Europa League.

Es fällt ihnen aber auch alles ein bisschen schwer gerade, den Young Boys. Auch winterliche Temperaturen schon im Oktober, zwei Unentschieden und erst drei Tore in der Super League, und am Sonntag der Dämpfer vom bernischen Regierungsrat: Nicht mehr als 1000 Leute dürfen heute im Stadion sein.