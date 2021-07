14. Minute

Tor

Und da ist das erste Tor! Meschack Elia bringt die Young Boys nach einer einstudierten Freistossvariante in Führung! Und so ging es: Michel Aebischer legt ab für Fabian Rieder, der von der Luzerner Defensive völlig vergessen geht. Dieser schiesst und am Ende landet der Ball via Meschack Elia und via Pfosten im Netz.