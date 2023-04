Steigt heute die Meisterparty in Bern? – Die YB-Fans sind heiss auf den Titel Nur einen Punkt brauchen die Young Boys noch, um den 16. Meistertitel offiziell zu feiern. Das läuft im und ums Wankdorf Stadion. Regina Schneeberger

1 / 9 Die YB-Begeisterung kennt keine Altersgrenzen. Foto: Dres Hubacher

Mit einem Unentschieden gegen den FC Luzern wäre die Sache klar. YB hätte sich dann den 16. Meistertitel geholt. Und das in einem Heimspiel – so wie vor fast genau 5 Jahren. Auch damals spielten die Young Boys gegen Luzern. Noch ist aber alles offen. Um 16.30 Uhr startet der Match.

In der Stadt sind überall Menschen in gelber und schwarzer Kleidung unterwegs. Manche Fans trafen sich beim Rosengarten und marschierten dann kurz nach 14 Uhr Richtung Stadion. Andere bringen sich beim Barbière in Stimmung. Auch beim Wankdorf füllt sich der Platz lange bevor das Spiel beginnt. Im Stadion dann bringen die Fans die Zuschauertribünen schon kurz nach Anpfiff zum Beben. Die Spannung steigt.

Das Spiel aus sportlicher Sicht begleiten wir im Liveticker.

Fehler gefunden?Jetzt melden.