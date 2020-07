Meisterfeier in der Altstadt – YB-Fans feiern, als gäbe es kein Corona Die Berner Young Boys gewinnen die Schweizer Fussball-Meisterschaft – das wird gehörig gefeiert. Die Kantonspolizei sperrt für kurze Zeit die Berner Aarbergergasse, gibt dann aber nach. Sven Niederhäuser

YB-Fans feiern den dritten Meistertitel in der Aarbergergasse. Foto: Christian Pfander

Der entscheidende Match für die BSC Young Boys gegen den FC Sion wird an diesem Freitagabend an vielen Orten per Public Viewing gezeigt. In der bekannten YB-Bar Halbzeit im Breitenrain herrscht sogar eine Maskenpflicht. Eine solche gibt es im Eventlokal Kubus in Bümpliz nicht. Hier fiebern 300 Personen auf der grossen Dachterrasse dem dritten Meistertitel in Folge entgegen. Die Stimmung ist bereits während dem Spiel ausgelassen. Das überrascht nicht, da YB bereits in der 14 Minute das 1:0 schiesst. Dabei bleibt es auch bis zum Schluss.