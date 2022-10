Petarde in der Hand explodiert – YB-Fan wird erst verurteilt, dann freigesprochen Ein 36-Jähriger zündet in einer Menschenmenge einen Böller und verletzt sich. Hat er auch andere gefährdet? Ja, findet ein Gericht, aber nicht wissentlich. Michael Bucher

Der Polizeieinsatz im Breitenrain nach dem Pyro-Unfall in der Nacht auf den 1. August 2020. Archivfoto: Raphael Moser

Vor dem Fanlokal Halbzeit im Berner Breitenrainquartier herrscht ekstatische Stimmung. Es ist später Abend am Freitag, dem 31. Juli 2020. Die Young Boys haben in Sitten gerade den dritten Meistertitel in Folge geholt. Es wird gejubelt, einander zugeprostet, vereinzelt werden Pyros abgebrannt.