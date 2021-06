Der Meisterschaftsstart bei den Young Boys – YB erwägt, freiwillig weniger Fans ins Stadion zu lassen Zum Start der Fussballmeisterschaft Ende Juli wird für die YB-Fans vieles neu. Geplant sind Extra-Zonen für Geimpfte und Getestete vor dem Stadion. Andreas Weidmann

Am 8. Februar 2020 spielte YB letztmals unter normalen Bedingungen – vor 24’125 Zuschauern gewannen die Berner 1:0 gegen Sion. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

YB-CEO Wanja Greuel ist derzeit ein viel beschäftigter Mann. Am Montag besuchte er das YB-Trainingslager in Gstaad, wo er mit der Mannschaft Zeuge des Schweizer EM-Exploits gegen Frankreich wurde. Dem beteiligten YB-Akteur auf dem Rasen, Nationalspieler Christian Fassnacht, gratulierte Greuel danach per Instagram zur «sensationellen Geschichte». Doch viel Zeit, sich mit der EM zu beschäftigten, bleibt Greuel nicht: Am 28. Juli startet YB zu Hause gegen Slovan Bratislava aus der Slowakei oder das irische Team Shamrock Rovers in den Europacup, drei Tage später, am 31. Juli, steht im Wankdorf der erste Heimmatch der neuen Meisterschaft gegen Aufsteiger GC auf dem Programm.