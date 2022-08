Conference-League-Qualifikation – YB erwacht jäh aus dem europäischen Traum Die Young Boys gehen im Rückspiel bei Anderlecht in Führung. Mit der zweiten Halbzeit beginnt für sie die Leidenszeit, die dramatisch mit dem Ausscheiden nach Penaltyschiessen endet. Dominic Wuillemin aus Brüssel

Sehen ihrem Scheitern zu: Die YB-Spieler im Penaltyschiessen gegen Anderlecht. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Das Netzt zappelt, der Lärmpegel erreicht im engen und lauten Lotto-Park von Brüssel ungeahnte Höhen. Es läuft die 88. Minute und der eingewechselte Stürmer Sebastiano Esposito, vergangene Saison beim FC Basel, hat das Heimteam soeben mit dem 1:1 auf die Zielgerade zur Gruppenphase der Conference League gebracht. Aber nur für eine Sekunde lang, dann wird er vom Schiedsrichter zurückgepfiffen: Esposito ist knapp im Offside gestanden. Die Young Boys können aufatmen und bald durchschnaufen, das Playoff-Rückspiel geht in die Verlängerung. Der Nackenschlag wird erst noch folgen, aber dazu gleich später.

Noch zu Beginn sind die Young Boys – wie im Hinspiel – deutlich öfter im Ballbesitz. Sie spielen äusserst körperbetont, manchmal auch an der Grenze des Erlaubten. Sinnbilder für ihren Auftritt sind die Innenverteidiger Mohamed Camara und Cédric Zesiger, die jeden Anderlecht-Spieler abräumen, der sich in ihre Nähe wagt.

Das setzt den Ton. Und hinterlässt beim Heimteam Eindruck. Es läuft die 26. Minute, als sich die Berner wieder einmal in der Hälfte der Gäste festgesetzt haben. Elia erhält auf der rechten Seite den Ball, nach einem Doppelpass mit Itten dringt er in den Strafraum ein und trifft mit der Fusspitze aus spitzem Winkel. Elia überrascht den Goalie Hendrik van Crombrugge und sich selber: Er hat jedenfalls vergessen, wie er jubeln will. 1:0, der Zug von YB-Trainer Raphael Wicky, Elia auf halbrechter Position in der Raute zu nominieren, ist aufgegangen.

Camara tut Anderlecht weh

Das Skore aus dem Hinspiel ist schon ausgeglichen. Zur Pause sind die Young Boys nach wie vor auf Kurs. Aber danach wacht der RSC Anderlecht allmählich auf. Auch weil ihm Cédric Itten in der 57. Minute den Gefallen macht, wie schon im Hinspiel einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht aufs Tor zu bringen.

Statt 2:0 zu führen, entgleitet den Young Boys nun die Kontrolle über die Partie. Und das Publikum ist jetzt voll da. Fabio Silva kommt im Strafraum an den Ball, sein Schuss aus der Drehung blockt Camara vor der Torlinie. Der YB-Innenverteidiger ist der fleischgewordene Albtraum der Belgier an diesem Abend, weil er oft richtig steht, sich fast keine Fehler erlaubt – und dazu stahlhart agiert.

Das hat ihm noch vor der Pause die Gelbe Karte eingebracht, das führt ihn nun nach einem erneut kernigen Foul nahe an den Platzverweis. Wicky reagiert, er bringt gerade noch rechtzeitig Lustenberger für Camara. Zudem ersetzen Nicolas Ngamaleu und Lewin Blum Filip Ugrinic und Kevin Rüegg. Den Sommerzugängen ist bis dahin anzumerken, dass sie, von Verletzungen etwas zurückgeworfen, Zeit benötigen, ihr Niveau zu erreichen.

So geht es in die Verlängerung. Das Heimteam bleibt tonangebend, auch wenn es wie YB nicht bereit ist, die Offensivbemühungen zu forcieren. Eine Chance bietet sich YB in den ersten fünfzehn Minuten der Überzeit. Fabian Rieder hat sie, sein Freistoss verfehlt das Tor. Es bleibt beim 1:1, die Teams wechseln die Seiten.

Imeri wird nicht zum Helden

Und jetzt wird es dramatisch: Erst gewähren die Gäste Anderlechts eingewechseltem Stürmer Benito Raman im Strafraum Platz. Dieser schiesst den Ball von der rechten Seite an den Pfosten (111.), dann darf YB schon in der Nachspielzeit der Verlängerung einen Freistoss an der Strafraumgrenze treten. Kastriot Imeri steht da, mittlerweile eingewechselt, doch er versucht, in seinem zweiten Teileinsatz für YB nicht zum Helden zu werden. Er überlässt den Ball Rrudhani. Und der sieht, wie sein Schuss abgefälscht und vom Goalie gerade noch pariert wird. Beinahe hätten sich die Young Boys in der letzten Sekunde das Weiterkommen gesichert. Freud und Leid liegen bei ihnen in Brüssel ganz nah beieinander.

Es geht ins Penaltyschiessen. Und nachdem die ersten beiden Schützen für ihre Teams getroffen haben, pariert YB-Goalie David von Ballmoos den Versuch von Mario Stroeykens. Rrudhani könnte die Gäste in Führung bringen, doch er verschiesst. Es ist der Anfang vom Ende.

Denn nach Rrudhani können auch Imeri und Lustenberger nicht treffen, die Anderlecht-Schützen sind erfolgreich. Ruckzuck – die Young Boys wachen jäh aus dem europäischen Traum auf. Im Lotto-Park erreicht der Geräuschpegel noch einmal ungeahnte Höhen. Und diesmal verstummt der Lärm nicht sofort wieder. Anderlecht feiert den Einzug in die Gruppenphase.

Derweil verpassen die Young Boys ein erstes Saisonziel – erstmals seit 2015 endet für sie die europäische Kampagne vorzeitig. Nach einer am Ende dramatischen Partie. Das müssen sie nun erst einmal verdauen.

