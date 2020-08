26. Minute

Gefährlicher Einwurf

Nach weiterem Entlastungsfreistoss der Färinger kann ein Berner befreien. Der anschliessende Einwurf kommt in isländischer Manier hoch in den Strafraum. Ein Mitspieler verlängert. Klettskard kommt nur knapp nicht an den Ball. Hätte er köpfen können, wäre es für Von Ballmoos gefährlich geworden.