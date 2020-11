Sieg im neuen Stadion – YB darf sich in Lausanne wie zu Hause fühlen Bei den Waadtländern überzeugt gerade nur das neue Stadion. Währenddessen scheinen die Young Boys ihre offensichtlichste Schwäche eliminiert zu haben. Moritz Marthaler

Nicht nur Beton, auch Holz und Glas: Das neue Lausanner Stadion, das Stade de la Tuilière. Bild: Urs Lindt (freshfocus)

2020 ist das Jahr des Konjunktivs. So vieles hätte stattgefunden, so einiges wäre anders gelaufen – ohne das Coronavirus. Und so müssen die Medien in der Romandie an diesem Sonntag von einer Eröffnung des Stade de la Tuilière ohne Zuschauer schreiben, «die Einweihung aber, die erfolgt erst im nächsten Jahr». Das erste Spiel in der neu erbauten Arena von Lausanne-Sport ist an diesem Sonntagnachmittag die vielleicht tristeste Stadion-Premiere der Welt: leere Ränge, Temperaturen am Gefrierpunkt und vorab viel Fussball im Mittelmass.

Dabei überzeugt das nur 85 Millionen Franken teure Stadion. Den Beton-Mief diverser neuer Arenen vermeiden die Architekten mit viel Holz und Glas. Und mit hauseigenen Solarzellen, einem begrünten Dach und sogar Vogelnistplätzen (!) in den Aussenwänden kommt der Bau auch einem modernen Verständnis von Nachhaltigkeit nach.