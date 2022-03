Kontinuität bei den Young Boys – YB bleibt in Vollbesitz der Familie Rihs Hans-Ueli Rihs hat die Club-Anteile seines verstorbenen Bruders Andy übernommen. Das sichert den Young Boys wirtschaftliche Stabilität. Moritz Marthaler

YB-Besitzer Hans-Ueli Rihs, hier mit Flügelspieler Miralem Sulejmani (l.), ist nun Inhaber des ganzen Aktienpakets des Vereins. Foto: Raphael Moser

Es war 2018 ein Moment der Stille im Schlussspurt zur grenzenlosen Euphorie: Wenige Wochen, bevor die Young Boys im April den ersten Meistertitel seit 32 Jahren gewannen, verstarb Mitbesitzer und Investor Andy Rihs. Der Zürcher, der mit Hörgeräten ein Vermögen verdient hatte, hinterliess nicht nur einen Fussballclub, der nach Jahren des Investitionsbedarfs endlich zum Erfolg gefunden hatte, sondern im Verein auch seinen Bruder, Mitinvestor und -besitzer Hans-Ueli.

Der ältere der beiden Rihs-Brüder ist mittlerweile 77 Jahre alt, sein Sohn Stefan ist ebenfalls Aktionär und Mitglied des YB-Verwaltungsrats. Nun haben die Young Boys bekannt gegeben, dass Hans-Ueli Rihs die Club-Anteile seines verstorbenen Bruders übernommen hat. Mit der Übernahme der restlichen 53 Prozent der Vereinsaktien erfüllt sich damit der «letzte Wunsch und Willen» von Andy Rihs, wie YB am Freitag verlauten lässt.

Aktienkapital wird um 20 Millionen erhöht

Seit 2008 ist die Familie Rihs im grossmehrheitlichen Besitz der YB-Aktien und hat in den ersten acht bis zehn Jahren an die 60 Millionen von Franken in den Club investiert. Der sportliche Erfolg ab 2018 brachte dem Verein auch wirtschaftlich ein stabiles Fundament. Vor dem ersten Corona-Jahr schrieb das Unternehmen stattliche Gewinne, nach Verlusten aufgrund massiv weniger Zuschauereinnahmen im 2020 dürften die Zahlen im zurückliegenden Jahr dank der Teilnahme an der Champions League wieder positiver ausgefallen sein.

Im Zuge der Übernahme sämtlicher YB-Aktien hat sich Hans-Ueli Rihs auch verpflichtet, das Aktienkapital um 20 Millionen Franken zu erhöhen, dies durch Umwandlung von Aktionärsdarlehen. Das sichert dem Club eine stabile Basis und klare Verhältnisse im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich.

