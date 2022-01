Wegen Corona – YB bläst sein Trainingslager ab Die Young Boys reisen zur Vorbereitung der Rückrunde nicht nach Spanien, sondern trainieren in Bern. Man wolle in der aktuellen Lage das Risiko so gering wie möglich halten, heisst es beim Meister. Moritz Marthaler

Ein Bild, das es auch nächste Woche geben wird: Die Young Boys beim Trainingsauftakt im Wankdorfstadion, wo sie nach der Absage des Trainingslagers einen Grossteil ihrer Saisonvorbereitung absolvieren werden. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Bedingungen wären verlockend gewesen. 23 Grad und Sonne satt sind für Montag in Estepona gemeldet. An der Costa del Sol in Südspanien hätten sich die Young Boys ab nächster Woche während neun Tagen intensiv auf die am 29. Januar startende Rückrunde vorbereitet. Nun ist die sportliche Führung zum Schluss gekommen, dass Trainingslager abzusagen.

«Natürlich wären wir in normalen Zeiten sehr gern nach Estepona gereist», sagt Sportchef Christoph Spycher. Aber angesichts der aktuellen Corona-Lage sah sich YB gezwungen, auf das Camp zu verzichten. Das Risiko neuer Ansteckungen soll so klein wie möglich gehalten werden. «Wir werden uns gezielt in Bern auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten.»

Neue Testgegner werden gesucht

Sämtliche Spieler und Mitglieder des Staff wurden am Montag zum Trainingsauftakt auf Corona getestet, dabei waren Cédric Zesiger und Felix Mambimbi positiv und begaben sich umgehend in Isolation. Noch vor Weihnachten erhielten der Staff und die Mannschaft zudem die Booster-Impfung. Gereist wäre YB per Charterflug, bewegt hätten sie sich in Spanien in der aus dem Europacup bekannten Blase zwischen Hotel und Trainingsplatz.

«Aber unter Berücksichtigung aller denkbaren Eventualitäten gab es für uns keine Alternative», sagt Spycher. Die beiden Testspiele gegen die Ungarn von Fehervar und Red Bull Salzburg sind abgesagt, die Young Boys arbeiten nun ein neues Programm aus. Am Samstag treffen sie wie geplant auf den FC Thun, am 22. Januar nacheinander auf Winterthur und Lausanne.

