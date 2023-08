YB-Abgang bestätigt – Fabian Rieder wechselt zu Stade Rennes Am Dienstag stand er beim 3:0 gegen Maccabi Haifa noch für YB auf dem Platz, nun ist es offiziell: Fabian Rieder wechselt zu Stade Rennes in die Ligue 1.

Fabian Rieder bei seinem vorläufig letzten Spiel für die Young Boys. Bild: Keystone

Er kam als 15-Jähriger zu YB und verlässt die Berner als Nationalspieler, zweifacher Schweizer Meister und Cupsieger: Fabian Rieder wechselt in die Ligue 1 zu Stade Rennes. Dies teilten die Young Boys am Donnerstagmorgen mit.

Der 21-Jährige stand am Dienstagabend noch auf dem Platz des Stadions Wankdorf und half tatkräftig mit, dass sich YB mit einem 3:0-Heimsieg gegen Maccabi Haifa für die Gruppenphase der Champions League qualifizierte. Am Mittwochmittag reiste er nach Rennes, wo er einen Vertrag über vier Jahre unterschrieb

Seit Juniorenalter bei YB

Fabian Rieder galt bei den Young Boys früh als grosses Talent und entwickelte sich «wie gewünscht», so der BSC YB in einer Mitteilung. Am Anfang standen die Meistertitel mit den U16- und U18-Teams der Young Boys, später folgten mit der ersten Mannschaft zwei Meistertitel, ein Cupsieg sowie Champions-League- und Europa-League-Teilnahmen. Insgesamt erzielte er für YB in 122 Ernstkämpfen 15 Tore und 24 Assists.

Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte Rieder bisher vier Partien und wurde auch bei der WM in Katar eingesetzt. Für die verschiedenen Nachwuchs-Auswahlen des Schweizerischen Fussballverbands bestritt er bisher 41 Partien.

Der Abschied fiel schwer

YB-Sportchef Steve von Bergen sagt: «Wir lassen Fabian Rieder mit einem lachenden und weinenden Auge ziehen. Wie er sich vom YB-Junior zum Schweizer Nationalspieler entwickelt hat, verdient grosse Anerkennung.» Das gelte auch für sein Verhalten bis zum Abschied; er habe immer alles für YB gegeben und sich vorbildlich verhalten.

Es sei ihm schwergefallen, sich von YB zu verabschieden, sagt Fabian Rieder. «Es waren sechs grossartige Jahre bei meinem Herzensverein. Alles, wovon ich als kleiner Junge träumte, durfte ich mit YB erreichen.» Der erste Eindruck von seinem neuen Verein sei äusserst positiv: «Rennes ist ein hervorragend geführter Klub mit hohen Zielen. Ich fühle mich bereit, in der Ligue 1 zu bestehen.»

PD/Miriam Schneuwly

