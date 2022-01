Niederlage, Gegner verletzt, Sperre – Yannick Blasers schwarzer Abend Der Verteidiger kämpft bei den SCL Tigers um einen neuen Vertrag. Nach einer schwierig nachzuvollziehenden Aktion muss er aber vorerst zuschauen. Kristian Kapp

Der Blick in die Zukunft: Yannick Blasers Vertrag läuft bei den SCL Tigers Ende Saison aus. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Yannick Blaser stand nur noch da auf dem Eis, das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. «Was ist passiert? Was hab ich getan?», schienen seine Blicke zu sagen, als er sich über den neben ihm liegenden Davoser Raphael Prassl beugte. Als dessen Teamkollege Jesse Zgraggen angebraust kam und Blaser packte, wehrte sich der Langnauer Verteidiger nicht, nach dem kurzem Gerangel schickten die Schiedsrichter Blaser mit einer 5-Minuten-Strafe vorzeitig in die Garderobe. Der Grund: Er hatte Prassl Sekunden zuvor in die Bande gewuchtet.

Es war ein durch und durch kurioses Foul, denn die ganze Aktion schien keinen Sinn zu ergeben. Die Frage, warum das, was geschah, so geschah, ist kaum zu beantworten. Wie auf den TV-Bildern gut zu erkennen ist, will Blaser eigentlich den auf ihn zufahrenden und puckführenden Davoser Verteidiger Davyd Barandun checken, er visiert ihn deutlich an. Doch dann, im letzten Moment, fährt Blaser nicht in Barandun, sondern in den danebenstehenden und nicht gefassten Prassl. Und weil er dem Davoser Stürmer auch noch einen Stoss versetzt, fliegt dieser mit hohem Tempo und dem Rücken voran in die Bande.