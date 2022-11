Aktiver Beginn von Embolo

Der Stürmer bestätigt seine starke Form aus Monaco. Er ist in der Anfangsphase allgegenwärtig. Nun holt er einen Corner heraus. Dieser bleibt aber ohne Ertrag. Für Embolo wird übrigens der WM-Auftakt in einer Woche noch etwas spezieller: Er ist in Kamerun geboren.