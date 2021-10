WM-Quali live: Schweiz–Nordirland – Yakin setzt auf fünf Neue – Shaqiri und Embolo stürmen

Die Schweiz braucht vier Siege

Zur Ausgangslage: Für die WM in Katar qualifiziert sind die Gruppenersten. Die Gruppenzweiten haben die Möglichkeit, über die Barrage an die Endrunde zu kommen. Aktuell präsentiert sich die Ausgangslage so: Italien hat zwei Spiele mehr als die Schweiz, allerdings auch sechs Punkte Vorsprung. Das heisst, dass die Schweiz wohl vier Siege braucht, wenn sie Chancen auf den 1. Platz haben will.