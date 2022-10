Kurssturz nach Parteikongress – Xis neue Macht alarmiert die Börsen Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China sind besser als erwartet, trotzdem stürzen die Aktien ab. Den Investoren ist Xi Jinpings Machtfülle nicht geheuer. Florian Müller

Kurseinbruch in Hongkong: Ein Mann macht ein Selfie mit dem rekordtiefen Hang-Seng-Index. Foto: Jerome Favre (Keystone)

Xi Jinpings dritte Amtszeit ist noch keinen Tag alt, da wird sie für Chinas Spitzenunternehmer schon teuer: Um mehr als zwei Milliarden Dollar geschrumpft ist das Vermögen des reichsten Chinesen Zhong Shanhan, Gründer des Getränkekonzerns Nongfu Spring, sowie von Pony Ma, Gründer des Technologieriesen Tencent - jeweils. Chinesische Aktien sind an der Hongkonger Börse so stark abgestürzt wie seit 2008 nicht mehr, auch der Kurs der chinesischen Währung fiel auf ein 14-Jahres-Tief. Und das alles könnte nur ein Vorgeschmack sein auf das, was in den nächsten Jahren auf die chinesische Wirtschaft zukommt.