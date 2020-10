Shaqiri ist «absolut symptomfrei» – Kroatien-Spiel kann trotz Corona-Schock stattfinden Xherdan Shaqiri ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Verband kann aber beruhigen. Alle anderen Spieler seien negativ, teilt er mit. Auch stehe dem Mittwochsspiel nichts im Wege. Nils Hänggi

Shaqiri befindet sich derzeit in Isolation. (Foto: Keystone)

Am Dienstagmorgen kam der Schock: Xherdan Shaqiri ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Isolation. Sofort kamen Fragen auf: Kann das Kroatien-Spiel am Mittwoch stattfinden? Wie geht es den anderen Spielern? Und mit wem hatte Xherdan Shaqiri Kontakt?

Einen Teil dieser Fragen beantwortete der Schweizerische Fussballverband an einer Pressekonferenz. Dem Mittelfeldspieler gehe es gut und der Rest der Mannschaft sei negativ, teilte der Nationalmannschafts-Teamarzt Martin Maleck mit. Und: «Das Kroatien-Spiel kann stattfinden.»

Ausserdem setzte der Verband für Mittwoch einen ausserordentlichen Corona-Test an. Eigentlich war der nächste erst am Freitag geplant gewesen. Maleck meinte: «Wegen der aktuellen Lage entschieden wir uns für diesen Test.» Gleichzeitig befinde sich der Verband mit der Uefa und der lokalen Gesundheitsbehörde in Abklärung über das weitere Vorgehen.

Kontakt-Frage blieb unbeantwortet

Und was ist mit dem Kontakt zu den Mitspielern? «Man muss von 24 Stunden ausgehen, bis das Ergebnis vorliegt. Die Frage beim Kontakt ist, wie eng dieser ist. Wir halten uns strikt an die Vorgaben», sagte der Teamarzt. In anderen Worten: Mit wem Shaqiri nun tatsächlich Kontakt hatte, ist absolut unklar. Der Schweizerische Fussballverband ging nicht weiter auf das Thema ein.

Mehr dürfte man also erst am Mittwoch wissen. Fabian Schär wollte daher nach vorne schauen und meinte: «Wir wünschten uns alle, dass die Situation eine andere ist. Wir wollen uns auf das Spiel konzentrieren und versuchen die beste Leistung zu bringen.»