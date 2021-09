Hier wird geforscht – Wyss Academy for Nature will im Kanton Bern 15 Projekte umsetzen Hochmoore sanieren, die Waldbrandgefahr bannen und den Tourismus im Berner Oberland umkrempeln: Das wollen die Forscherinnen und Forscher angehen.

Wie könnte ein CO₂-freier Tourismus im Oberland aussehen? Daran forscht die Wyss Academy for Nature. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Die neue Wyss Academy for Nature hat im Kanton Bern 15 Projekte aufgegleist, die sich mit dringenden Problemen an der Schnittstelle von Klima, Biodiversität und Landnutzung befassen. Das gaben Vertreter der Academy und des Kantons am Dienstag bekannt.

Die Wyss Academy for Nature ist ein Forschungs- und Umsetzungszentrum im Bereich Natur und Mensch. Aktiv ist sie auch in Südostasien (Laos), Ostafrika (Kenia) und Südamerika (Peru). Der Hub Bern gehört zur Uni Bern und ist seit 2020 operativ tätig. Die aufgegleisten Projekte verteilen sich über das ganze Kantonsgebiet.

Von der Stiftung des Berner Unternehmers und Milliardärs Hansjörg Wyss stammen 100 Millionen Franken, dazu kommen je 50 Millionen von Kanton Bern und Universität Bern. «Die Wyss Academy bietet für den Kanton die Chance, Forschung und Anwendung im Feld zusammenzubringen», sagte der bernische Umweltdirektor Christoph Ammann (SP).

Moore vermehrt schützen

In den nächsten zehn Jahren sollen 30 Millionen Franken ins Umsetzungsprogramm im Kanton Bern fliessen, wie es am Medientermin auf dem Lörmoos bei Herrenschwanden hiess. Die einzelnen Projekte wurden von Academy und Kanton gemeinsam definiert.

Der Medientermin fand auf dem Lörmoos statt, weil sich eines der 15 Projekte im Kanton um die bernischen Hochmoore dreht. Jährlich will die Wyss Academy bis zu fünf Hochmoore im Kanton sanieren. Diese werden von verschiedenen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten bewohnt und speichern auf natürliche Weise Kohlendioxid.

Weitere Projekte drehen sich beispielsweise um den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Boden im Drei-Seen-Gebiet, fördern eine CO₂-neutrale Tourismusregion im Berner Oberland oder beforschen das Waldbrand-Management auf der Alpennordseite.

SDA/sie

