Sie haben am Schlachthaus-Theater einen Workshop zum Thema Mental Health für Kulturschaffende angeboten. Was ist der Dauerbrenner in Ihren Kursen?

Dass sich Theaterschaffende aus einer intrinsischen Motivation heraus überarbeiten. Die meisten Menschen im Theater sind so hypermotiviert, dass sie alles geben und gerne auch überall mitmischen. Manchmal werden so auch Kompetenzen übersprungen. Da das Burn-out in der Kultur oft aus einem Zuviel der Freude heraus geschieht, ist der Fall oft umso grösser: Jemand will kreativ sein und scheitert an der Realität, die oft unglaublich unkreativ ist. Daraus kann dann eine Depression entstehen. Gleichzeitig kann auch ein Burn-out durch Unterforderung, ein sogenanntes Bore-out, entstehen: etwa im Orchester, wo hochkarätige Solistinnen und Solisten relativ einfache Dinge immer wieder spielen müssen. Das Warten, die Langeweile, auch das

kann Stress auslösen.