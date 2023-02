Verdacht auf Sanktionsbruch – Wurden Schweizer Luxusautos heimlich nach Russland gebracht? BMW Schweiz warnt seine Händler vor einem Mann, der 24 Neuwagen bestellt hat und diese illegal nach Russland bringen wolle. Zwei BMW seien dort schon aufgetaucht. Christian Brönnimann Bernhard Odehnal

Ein SUV der Luxusklasse von BMW. Vier solche Wagen sollen aus der Schweiz auf dem Weg nach Russland oder schon dort sein. 20 weitere wurden bestellt. Foto: PD

Es ist ein alarmierendes Schreiben, das der Chef von BMW Schweiz am Mittwoch an die Händler der noblen Automarke verschickt hat. «Dringende Warnung – Fahrzeuglieferungen in Sanktionsgebiete (Russische Föderation)» steht fett in der Betreffzeile. Und weiter unten: «Um Sie vor schwerwiegenden Konsequenzen (Bussen bis CHF 500’000, Gefängnis) zu schützen (Gehilfenschaft)», wird empfohlen, keine Fahrzeuge an einen bestimmten Kunden oder dessen Firmen auszuliefern.