Vorwürfe an die bernische Gesundheitsdirektion – Wurden die wahren Infektionswerte an den Schulen vertuscht? War die Positivitätsrate bei den Massentests an den bernischen Schulen tatsächlich deutlich höher? Hat die Gesundheitsdirektion die korrigierten Werte vertuscht? db

Im Pooling-Zentrum in Münsingen sind Massentests der Schulen ausgewertet worden. Taddeo Cerletti (Archiv)

Die Positivitätsrate bei den Massentests an Berner Schulen sei zu tief ausgewiesen worden. Auf Verlangen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kam es zu Nachkontrollen. Diese wiesen deutlich höhere Werte aus. Dies berichtet der «Sonntags-Blick». Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg habe diese neuen Zahlen dann vertuscht. Eine Stellungnahme der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern steht noch aus.

Im Bericht des «Sonntags-Blick» steht, die Positivitätsrate der Massentests an Schulen, die drei Wochen nach Beginn des Schuljahres gestoppt wurden, seien sehr tief gewesen. In der zweiten Woche habe die durchschnittliche Positivitätsrate 0,09 Prozent betragen und sei damit tiefer gewesen als in jedem anderen Kanton.

Sämtliche Schultests im Kanton Bern landeten bei einem Labor in Münsingen. In der dritten Woche habe das BAG dann verlangt, die Spuckproben der Schüler seien sicherheitshalber von zwei anderen Labors zu analysieren.

Nachkontrolle mit höheren Werten

Am Donnerstag und Freitag vorletzter Woche hätten sich diese Labors an die Arbeit gemacht – und die Zahlen seien in die Höhe geschossen. Waren es am Montag noch drei Fälle bei 18 000 Tests mit einer Positivitätsrate von 0,01 Prozent, registrierten die neuen Labors am Donnerstag 70 Fälle bei 20 000 Tests. Jetzt betrug die Positivitätsrate 0,33 Prozent. Am Freitag waren es 10 Fälle bei 2243 Tests – die Rate stieg auf 0,44 Prozent. Das zeige eine Resultatübersicht zu den Berner Schultests in der dritten Woche nach Semesterbeginn, aufgeschlüsselt nach Einzeltagen, die der Zeitung vorliege.

Damit sei klar: Die veröffentlichten Zahlen der Schultestungen aus dem Kanton Bern entsprächen nicht der Realität. Sie seien zu tief. Doch Regierungsrat Schnegg habe die Öffentlichkeit nicht über diese Umstände informiert. Kritik wird im Zeitungsbericht laut von der Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen: Fehler könnten passieren. Aber es gehe nicht, so etwas Gravierendes einfach unter den Tisch zu kehren.

