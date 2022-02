Was geht? – Unsere Ausgehtipps der Woche – Wunderliches Wochenende Ein Theaterstück ohne Menschen auf der Bühne, eine Gummizelle in der Galerie, und Judith Hermann erzählt ohne Plot: Das sind unsere wunderlichen Ausgehtipps. Kulturredaktion

Lesung Judith Hermann: Grossstädterin zieht in ein Dorf

Die deutsche Autorin Judith Hermann erzählt in ihrem neuen Roman vom Aufbruch einer Frau. Foto: zvg

In ihrem neuen Roman «Daheim» erzählt die deutsche Autorin Judith Hermann von einem Aufbruch: Eine 47-jährige Frau hat ihren Mann verlassen und ist zu ihrem Bruder ans Meer gezogen. Eine alte Welt geht verloren, und eine neue entsteht. Ihrem Ex-Mann schreibt sie Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr ergeht in diesem neuen Leben. Sie schliesst vorsichtig Freundschaften, versucht sich in einer Affäre und fragt sich, ob sie heimisch werden könnte oder ob sie weiterziehen soll. Der Roman hat fast keinen nennenswerten Plot, in den Dialogen schwingt immer Ungesagtes mit, und in der Schilderung des Dorflebens ist er zuweilen von grosser Komik. «Daheim» wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Nun kommt die Autorin für eine Lesung nach Bern. Moderation: Luzia Stettler. (lex)