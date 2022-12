Sweet Home: Styling und Geschenkideen – Wunderbare Küchenstars Vor und während den Festtagen ist die Küche ein noch bedeutenderer Ort als sonst. Finden Sie hier viele schöne Küchenhelfer und Dekos. Marianne Kohler Nizamuddin

Kürzlich zeigte jemand auf Instagram eine Story von einer Einladung zu einer Küchenparty. Klar, das Haus war chic, die Leute ebenso und die Gastgeberin eine berühmte Modefrau. Aber die Idee von einer «Kitchen Supper Party» ist charmant. Die Leute bedienen sich von einem kleinen Buffet in der Küche und verteilen sich im ganzen Haus. Das ist auch eine Art Ehrung eines der wichtigsten Räume im Haus. Auch wenn man keine spektakuläre Küche hat, kann man diese wärmer und einladender stylen – mit Blumen, Kerzenlicht, voller Fruchtschale oder einem frischgebackenen Kuchen. Foto: Zara Home

Kleine Küchenhelfer

Hübsche und praktische Dinge tun jeder Küche gut. Foto: Ferm Living

An Haken aus Messing kann man so einiges baumeln lassen – saisongerecht auch mal ein paar Weihnachtskugeln. Ein Tablett auf Füssen hebt gewisse Dinge in die erste Etage, sieht chic aus und schafft Ordnung. Während der aktuellen Partysaison sind auch ein Eiskübel und Champagnerkübel aus Marmor wunderbare Objekte der Begierde.

Besondere Stücke

Alltagsdinge nimmt man lieber in die Hand, wenn sie besonders sind. Produkte und Foto: House Doctor

Einmal ärgerte sich hier in dieser Zeitung ein Kollege über eine hässliche und unpraktische Salzverpackung. Salz nimmt man eh am besten aus der Verpackung, auch wenn diese hübsch ist. Eine Art Salzfass ist viel praktischer, denn daraus kann man das Salz mit der Hand oder einem Löffel ins Pastawasser geben und mit Fingerspitzengefühl andere Speisen abschmecken. Wählen Sie für diejenigen Dinge, die Sie jeden Tag anfassen, einzigartige Ausführungen. Das macht nämlich viel mehr Freude. Ein Salztopf mit einem guten Salz gefüllt, ein wirklich hübsches oder aussergewöhnliches Gefäss für die Kochlöffel, schöne Krüge in allen Grössen oder edle Küchentücher sind gute Geschenke, die alle freuen.

Geschenkideen zum Kochen und Geniessen

Persönlichere Küche

Ein bisschen Persönlichkeit weckt auch langweilige Küchen auf. Foto über: Historiska Hem

Klar, Metrokacheln oder einfach nicht den ganzen Raum zugepflastert mit den typisch langweiligen Schweizer Chuchichäschtlis wäre natürlich super. Aber ich vertrete ganz stark die Meinung, dass es müssig ist, zu klagen, es sich aber immer lohnt, das Beste aus dem Bestehenden zu machen. Hängen Sie in Ihrer Küche Bilder auf, geben Sie ihr stimmungsvolles Licht, platzieren Sie schöne Dinge sichtbar, machen Sie Moodboards und finden Sie hier in dieser Geschichte noch weitere Anregungen.

New Wave statt Punk

Schöner abwaschen und abtrocknen mit einem guten Abtropfbrett. Foto: Hay

Nicht alles gehört in den Geschirrspüler. Gewisse Töpfe wäscht man am besten nur mit heissem Wasser aus und nimmt für stärkere Verschmutzungen Zitrone und grobes Salz zur Hilfe. Auch darf alles, was einen Goldrand hat, auf keinen Fall in die Maschine – dasselbe gilt für antike Kristallgläser. Damit das von Hand Abgewaschene auch gut und regelmässig abtropfen kann, hilft das schöne Abtropfbrett Shortwave von Hay, mit unterschiedliche hohen wellenförmigen Drahtständern.

Saubere Sache

Auch gute Seifen und Abwaschmittel braucht die Küche. Seifen und Foto: Meraki

Wichtig in der Küche ist auch die richtige Handseife. Sie darf nicht parfümiert sein, denn man will ja nicht, dass nach dem Händewaschen alle danach angefassten Lebensmittel nach Parfüm schmecken. Es gibt auch viele gute und nachhaltige Abwaschmittel. Solche Saubermacher geben gute und brauchbare Geschenke ab. Verschenken Sie sie gleich mit einem kleinen passenden Tablett aus Stein. Handseife Meraki zu 18 Fr. von Nordic Nest.

Geschenke, die ans Herz wachsen

Chic in der Küche

Todchic und inspirierend: Athena Calderone in ihrer Küche. Foto über: Eye Swoon

Dieses Bild der berühmten Influencerin Athena Calderon musste ganz einfach rein in diese festliche Küchengeschichte. Auch wenn man keinen Ballsaal als Küche hat, darf man ihr ruhig und besonders in dieser Zeit etwas mehr Chic geben – und sich selbst übrigens auch. Es gibt lange Kleider, die genauso bequem sind wie eine Jogginghose, aber für ein völlig neues Zuhausegefühl sorgen. Auch sind gerade superschöne buntgemusterte Tagespyjamas in Mode, mit denen man auf die Strasse geht – ein guter Grund, sie auch daheim anzuziehen. Mit ein wenig Schmuck gestylt sind sie übrigens ein perfektes Outfit für eine Dinnerparty daheim.

Kochen für Freunde

Gute und schöne Kochbücher machen immer Freude. Foto: Skye McAlpine Tavola

Mein Lieblingskochbuch ist das neue Kochbuch «A Table For Friends» von Skye McAlpine. Sie hat es mitten in der Pandemie 2020 publiziert, in einer Zeit, als grosse Einladungen kein Thema war. Aber es geht im Buch nicht nur um grosse Einladungen, sondern auch um die kleinen – die Rezepte funktionieren nämlich genauso für zwei wie für zwanzig Personen. Zudem ist das Kochbuch wunderschön fotografiert und gestylt und das alles von Skye McAlpine selbst. Es ist auch sehr schön und liebevoll gestaltet, was für mich bei einem Buch auch sehr wichtig ist. Das Buch kann man über Skye McAlpines Webseite kaufen, wo es auch viele entzückende Dinge gibt für den Tisch, wie Rüschenservietten oder Teekrüge mit Erdbeeren. Aber natürlich bekommt man das Buch auch im hiesigen Buchhandel. Übrigens kommt das neuste Kochbuch von Skye McAlpine «A Table Full Of Love» im Februar 2023 heraus.

Geschenke mit viel Flair

