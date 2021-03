Gastrokritik «Desi Kitchen» Ostermundigen – Würziges aus der Diaspora Die Warterei auf die Hauslieferung von «Desi Kitchen» lohnt sich: Das pakistanische Essen aus Ostermundigen ist authentisch, würzig und frisch zubereitet. Lisa Stalder

Die Portionen von «Desi Kitchen» sind riesig. Man hätte auch eine grössere Runde verköstigen können.

Selbstgemachte Macarons, das niedergegarte Rindsfilet an Portweinsauce oder der selbstangesetzte Sauerteig – in der Corona-Pandemie haben Aktivität und Ehrgeiz in der Küche stark zugenommen. Auch bei der Testesserin zu Hause wird – gezwungenermassen – mehr gekocht und gebacken, wenn auch nicht ganz so ambitioniert wie andernorts. Doch langsam, aber sicher gehen die Ideen aus. So kommt es immer wieder vor, dass die Testesserin die Angebote auf dem Essportal Eat.ch studiert – meist nicht, um etwas zu bestellen, sondern um sich inspirieren zu lassen.