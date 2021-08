Die neue Spielzeit am Effingertheater – Würste, Sterbehilfe und ein feministischer Blick auf Dürrenmatt Viele nachgeholte Premieren und eine Überraschung zum 25-Jahr-Jubiläum: die neue Saison am Theater an der Effingerstrasse. Lena Rittmeyer

Verschobene Premiere: «Nach der Probe» von Ingmar Bergman kommt doch noch zur Aufführung. Foto: Severin Nowacki

Das neue Programm des Theaters an der Effingerstrasse gleicht – wenig überraschend – stark dem letztjährigen: Wegen der Pandemie fiel in der Saison 2020/21 ein Grossteil der geplanten Inszenierungen aus; diese werden nun in der aktuellen Spielzeit 2021/22 nachgeholt. So etwa die Komödie «Extrawurst», die auf einem Tennisplatz spielt, «Nach der Probe» von Ingmar Bergman oder das Stück «Gott» von Ferdinand von Schirach, das sich um das Thema Sterbehilfe dreht – alle drei seien bereits fertig geprobt gewesen, sagte der künstlerische Leiter Alexander Kratzer an der Spielzeitpräsentation vom Donnerstag.

Rund ein Jahr nachdem Friedrich Dürrenmatt hundert geworden wäre, nimmt man sich am Effingertheater gleich drei seiner Stücke vor: Die Dramatikerin Gornaya schreibt eine eigene, feministische Fassung des Theaterklassikers «Der Besuch der alten Dame», bei dem Puppen mitspielen werden. Der frühere Theaterleiter Markus Keller inszeniert «Der Richter und sein Henker», während «Die Panne» als sogenanntes Gasthausstück auf Tour geht – das heisst, es wird nicht auf der Bühne, sondern in verschiedenen Beizen in der Region gezeigt.

Einen neuen Anlauf startet man auch mit der «Bürger*innen-Bühne»: Interessierte Bernerinnen und Berner entwickeln in einem längeren Probenprozess einen Theaterabend; Thema ist die Schwarzenbach-Initiative. Ausserdem feiert das Theater an der Effingerstrasse heuer sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat Alexander Kratzer für den Oktober «eine kleine Überraschung» angekündigt.

