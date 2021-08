Zoom – Würdevolle Porträts Eine Hommage an die Mädchen und Frauen des Bergell: Andrea Garbald kam ihnen nahe, ohne die Distanz zu verlieren. Guido Kalberer (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

© Fondazione Garbald

Im «Album» dreht sich alles um die Frau: als Kind, Mädchen und Erwachsene. Das einzige Bild, auf dem Männer zu sehen sind, entstand in einer Ausstellung, in welcher sie sich um ein Frauenporträt scharen, das sie mit Stolz betrachten.

Andrea Garbalds Hommage ans weibliche Geschlecht hat wohl mit seiner engen Beziehung zur Mutter zu tun. Abgesehen von einer Lehre am Fotografischen Laboratorium des Eidgenössischen Polytechnikums Zürich (der späteren ETH) und einem kurzen Praktikum beim Porträtfotografen Rudolf Ganz blieb er seiner Heimat treu.

© Fondazione Garbald

© Fondazione Garbald

© Fondazione Garbald

Auch wenn Andrea Garbald (1877–1958) vieles von Alberto Giacometti, einem Weggenossen aus dem Bergell, unterschied – in einem Punkt waren sie sich ähnlich: in der Bewunderung für ihre Mutter. Das berühmte Foto, das die Giacometti-Familie vereint zeigt, stammt übrigens von Andrea Garbald.

Dies und vieles mehr gilt es der Vergessenheit zu entreissen und den Einzelgänger Andrea Garbald als einen Fotokünstler (wieder) zu entdecken, der die porträtierten Frauen würdevoll zur Darstellung bringt.

© Fondazione Garbald

Sie stammen aus Castasegna beziehungsweise dem Bergell. Ausser seiner Mutter (Bild oben) und seiner Schwester sind die Frauen nicht bekannt. Das «Album» liefert so eine kleine Kulturgeschichte des Tals anhand von Gesichtern, die Geschichten erzählen: stumm, aber beredt.

© Fondazione Garbald

© Fondazione Garbald

© Fondazione Garbald

© Fondazione Garbald

Wie aus der Zeit gefallen schauen sie uns an und zeigen, was ist, und nicht, was sein soll. Das Zeitalter der Inszenierung von allem und jedem ist noch nicht angebrochen. Die Fotos sprechen darum eine andere Sprache, als es Selfies heute tun.

Freude und Trauer suchen sich keine vorgefertigten Images, um möglichst gut rüberzukommen. Die Anmut und die Armut der Aufnahmen liegt in dem, was vorhanden ist: Die reine Präsenz macht die Porträts von Garbald so faszinierend.

© Fondazione Garbald

«Album» – Infos zum Buch Infos einblenden Andrea Garbald: Album

Herausgegeben von Stephan Kunz

Verlag Scheidgger & Spiess

180 Seiten, ca. 35 Fr.

