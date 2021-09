Kolumne Katja Früh - Würden Sie mich wählen?

Ich wäre eine unbrauchbare, schreckliche Politikerin. Ich wäre völlig ausserstande, etwas zu beschönigen. Ich könnte mich niemals selber loben, denn ich finde, das gehört sich nicht. Ich würde in Tränen ausbrechen, wenn man mich scharf anginge. Meine Selbstzweifel würde man mir so stark anmerken, dass ich jegliche Glaubwürdigkeit verlöre. Denn Glaubwürdigkeit hat ja in der Politik oft damit zu tun, stur bei seiner Haltung zu bleiben.

Ich denke an den deutschen Wahlkampf und stelle mir vor, ich wäre eine von jenen, die gewählt werden wollen. Nehmen wir den Laschet. Der Söder und viele andere sagen gemeine Sachen über ihn, Laschet werden diese Sätze in einer Talkshow vorgehalten, und er ist imstande, lächelnd darüber hinwegzugehen.