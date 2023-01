Schneemangel in Grindelwald – World Snow Festival abgesagt Das 40. World Snow Festival in Grindelwald muss abgesagt werden. Der für nächste Woche angekündigte Schnee kommt zu spät.

So eine Einhorn-Skulptur wie 2019 beim World Snow Festival in Grindelwald wird es dieses Jahr nicht geben. Foto: PD

In diesem Jahr verhindern die äusseren Bedingungen das traditionelle World Snow Festival in Grindelwald, das es schon seit 1983 gibt. Das teilen die Organisierenden mit. Oben auf dem Berg kann der Wintersport sehr gut ausgeführt werden, die meisten Transportbahnen sind in der Jungfrau-Region in Betrieb.

Aber: Unten im Dorf sieht die Situation anders aus, die aktuelle Schneesituation lässt dieses Jahr kein World Snow Festival zu, heisst es in der Mitteilung. «Wir haben bis zuletzt gehofft und probiert, nun müssen wir leider aufgeben. Wir haben keine Möglichkeit, den nötigen Schnee bereitzustellen», sagt Isabelle vom Dahl, Product Manager bei Grindelwald Tourismus.

Die Wetterprognose verspricht erst zum Anfang der kommenden Woche neuen Schnee. Da der Schnee sich für die Figuren allerdings erst in dafür vorgesehenen Schalungen setzen muss, kommt der versprochene Schnee zu spät.

Nichtsdestotrotz, so die Sprecherin, gibt es auch bereits gute Nachrichten: Das Datum fürs kommende Jahr steht bereits fest. Im Jahr 2024 findet das World Snow Festival vom 15. bis zum 20. Januar statt. Das Motto bleibt das gleiche: «Tradition».

pd/sp

