Gemeindewahlen im Seeland – Worben wird links und weiblich Doppelte Freude für die SP Worben: Manuela Kocher besetzt als erste Frau das Gemeindepräsidium. Und die Linken haben nun die Mehrheit im Rat. Simone Lippuner

1 / 5 Strahlende Siegerin: Manuela Kocher (SP) ist die neue Gemeindepräsidentin von Worben. Sie wurde mit 409 Stimmen gewählt. Foto: Adrian Moser

Mit Manuela Kocher Hirt von der SPplus steht zum ersten Mal in der Geschichte des Dorfes eine Frau an der Spitze. Sie hätte aber auch Tanja von Dach (SVP) heissen können: Die beiden amtierenden Gemeinderätinnen lieferten sich in den letzten Monaten einen Wahlkampf, der am Sonntag mit äusserst deutlichem Resultat ein Ende fand.