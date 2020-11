Gemeindewahlen Worb – Worb wird von Männern regiert Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) kann sich einmal mehr deutlich durchsetzen. Die einzige Frau in der Exekutive verpasst die Wiederwahl. Brigitte Walser

Wahlfreude in Zeiten von Corona. Mit Maske und Abstand nimmt Worbs Gemeindepräsident Niklaus Gfeller seine Wiederwahl zur Kenntnis. Foto: Franziska Rothenbühler

In Worb ist es zur Tradition geworden, dass der Gemeindepräsident herausgefordert wird - und am Schluss doch obsiegt. So war es auch an diesem Wahlwochenende. Zum dritten Mal stieg Niklaus Gfeller (EVP) als Gemeindepräsident mit Konkurrenz ins Rennen, bereits im ersten Wahlgang entschied er dieses jedoch für sich. Er erhielt 2506 Stimmen - so viele wie noch nie als Kandidat für dieses Amt. Damit distanzierte er seine Herausforderin deutlich. Sandra Büchel, Präsidentin der SP Worb und Mitglied des Gemeindeparlaments, kam auf 1286 Stimmen.

Somit kann der 57-jährige EVP-Politiker seine vierte Amtszeit antreten. Zwar hatte Gfeller am Wahlsonntag seine Familie um sich, doch coronabedingt fiel sein Feiern bescheiden aus. Das Virus und seine Folgen werden ihn auch künftig sehr beschäftigen: «Budget und Finanzplan stehen an und diese sehen nicht rosig aus.» Legte er vor vier Jahren noch das Gewicht auf eine bessere Kommunikation, so erwartet er nun, dass vor allem die Finanzen die nächste Legislatur prägen werden.