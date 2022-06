Geldblog: Zinsanstieg und Vorsorgegelder – Worauf Sie beim Fondssparen achten sollten Weil die Zinsen steigen, ist man auch bei Fonds mit kleinem Aktienanteil nicht vor Buchverlusten gefeit. Geldexperte Martin Spieler ordnet die Chancen und Risiken ein. Martin Spieler

Riskantes Börsenumfeld: Selbst Fonds mit hohem Obligationenanteil verbuchen derzeit Rückschläge. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 55 Jahre alt und habe drei 3a-Konten. Meine Bankberaterin hat mir nun geraten, in einen Fond zu investieren und das Geld nicht einfach zinslos liegen zu lassen. Sie schlägt mir vor, in den Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced zu mittlerem Risiko zu investieren. Da ich mich in Geldfragen und Investitionen überhaupt nicht auskenne, habe ich ein wenig Angst vor diesem Schritt. Ich bin alleinerziehend, arbeite nur 60 Prozent und habe nicht sehr viel Reserve auf dem Sparkonto. Wie risikoreich ist dieser Fond? Was raten Sie mir? Leserfrage von C.B.