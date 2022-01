Blick auf nächste Saison – Woran es dem SC Bern nächste Saison immer noch mangelt Wird für den SC Bern die nächste Saison besser? Ein Blick in die Zukunft und auf das Kader 2022/2023. Kristian Kapp

Nächste Saison Teamkollegen in Bern: Hier läuft der Genfer Joël Vermin SCB-Verteidiger Mika Henauer davon – die beiden Teams treffen am Dienstag wieder aufeinander. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Wo endet die aktuelle Talfahrt des SC Bern? Seit nunmehr acht Spielen hat die Mannschaft von Headcoach Johan Lundskog nicht mehr gewonnen und ist am Samstag in der wegen Corona und der vielen Spielverschiebungen nach Punkteschnitt sortierten Tabelle erstmals auf Rang 11 gerutscht. Kann sich der SCB bis Ende Qualifikation nicht mehr verbessern, würde er also sogar das Pre-Playoff verpassen. Was trotz der beiden ernüchternden Vorjahre ein neuer Tiefpunkt wäre.