Mann würgt Ex-Frau auf Friedhof – Wollte er ihr nur Angst einjagen? Das Berner Obergericht behandelt den Fall eines Mannes, der in Brügg versucht haben soll, seine Ex-Frau zu erwürgen. Er will einen Freispruch. Matthias Gräub (BT)

Hier kam es zum Vorfall: Das Tor zum Friedhof in Brügg. Foto: Rabih Haj-Hassan

«Mein Klient ist kein Sympathiebolzen, da müssen wir uns nichts vormachen.» So beginnt Pflichtverteidiger Beat Marfurt sein Plädoyer im Prozess, der am Montag am Obergericht in Bern stattfand. Beim Klienten handelt es sich um einen Kosovaren, dessen Fall im Mai 2022 am Regionalgericht Berner Jura-Seeland erstinstanzlich verhandelt wurde. Damals wurde er zu siebeneinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt.