Les Reussilles BE – Wohnhaus durch Brand teilweise zerstört Im Berner Jura konnten sich bei einem Hausbrand die Bewohner unverletzt retten.

Das Wohnhaus in Les Reussilles im Berner Jura ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Keystone/Kantonspolizei Bern

Ein Wohnhaus in Les Reussilles in der Gemeinde Tramelan BE ist in der Nacht auf Samstag durch einen Brand teilweise zerstört worden. Die beiden Bewohner konnten sich aus eigener Kraft unverletzt retten. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Das Feuer war gemäss einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei kurz vor 02.00 Uhr ausgebrochen. Es sei nach mehreren Stunden von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist, seien die beiden Bewohner mit Hilfe der Gemeinde provisorisch an einem anderen Ort untergebracht worden. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Brandursache zu klären.

