Rotfarbgasse in Wangen an der Aare – Wohnhaus auf Färberei­areal erhält Berner Denkmal­pflege­preis Wo bis Ende des 19. Jahrhunderts Garne und Tücher gefärbt wurden, hat ein Ehepaar ein altes Gebäude renoviert und ausgebaut. Dafür wurde es ausgezeichnet.

1 / 3 Blick in die Rotfarbgasse: Ausgehend vom Baubestand wurden die Position, das Volumen und die Dachform des Neubaus bestimmt. Dieser nimmt Bezug auf das klassizistische, lang gezogene Wohnhaus mit Versammlungslokal, ehemals ein Teil der Werksiedlung «Rotfarb». Bild: Kanton Bern

Der Denkmalpflegepreis des Kantons Bern geht dieses Jahr an Andrea und Peter Rikli. Das Besitzerpaar eines Wohnhauses in Wangen an der Aare wurde für sein Engagement zugunsten des Ortsbilds und des öffentlichen Raums ausgezeichnet.

Den Preis konnten sie am Samstag entgegennehmen, wie der Kanton Bern mitteilte. Das Haus steht auf dem ehemaligen Färbereiareal, wo bis Ende des 19. Jahrhunderts Garne und Tücher gefärbt wurden.

In der Rotfarbgasse ist der Geist des frühindustriellen Gewerbebetriebs nach wie vor spürbar. Die heutige gepflegte Wohnlichkeit der Gasse sei dem Engagement von Andrea und Peter Rikli zu verdanken, hielt die bernische Kulturdirektion fest.

Das Paar kaufte 2019 das vernachlässigte ehemalige Wohnhaus der Färberfamilie Rikli mit dem Ziel, es zu renovieren. Zusätzlicher Wohnraum sollte durch einen Neubau im zugehörigen Garten entstehen. Bei der Projektierung liessen sich die Eigentümer von einem Fachteam beraten.

Der Hauptpreis der Denkmalpflege wird jeweils an die Bauherrschaft eines Baudenkmals mit Alltagsnutzung vergeben. Zusätzlich gibt es den Spezialpreis der Fachkommission für Denkmalpflege, der das Augenmerk generell auf die beispielhafte Restaurierung eines bedeutsamen Baudenkmals legt.

2023 geht die Auszeichnung an die Mietgemeinschaft der Hammerschmiede Worblaufen. Die kreative Gruppe engagiere sich mit viel Herzblut für die Nutzung und Weiterentwicklung des historischen Gewerbeortes bei Bern, teilte der Kanton mit.

SDA/mb

