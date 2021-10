Sweet Home: Midcentury-Architektur – Wohnen wie im Film Dieses Haus in England ist ein wunderschönes Beispiel von gelungener Midcentury-Architektur – und ein Traum! Marianne Kohler Nizamuddin

In England ist jedes Haus für seinen Besitzer wie ein Schloss. Das Zuhause ist da von einer so wichtigen Bedeutung wie wohl nirgendwo sonst. Man kauft, verkauft und kauft wieder und steigt so langsam die Immobilienleiter hoch. Schon immer war Wohnen und Einrichten «Mode». So gibt es in England bereits seit über hundert Jahren Wohnzeitschriften – «House and Garden» wurde zum Beispiel schon 1901 gegründet. Klar, dass auch der Immobilienmarkt entsprechend spannend abläuft und sorgfältig gepflegt wird. Das schönste Beispiel dafür ist die Immobilienplattform «The Modern House», die übrigens neu ein eigenes Magazin herausgibt. Hier habe ich auch dieses Midcentury-Juwel aus dem Jahr 1964 entdeckt, das nun zum ersten Mal zum Verkauf ausgeschrieben ist und so wirkt, als wäre es eine Kulisse für einen coolen, stylischen Film.

Gebaut hat es der englische Architekt John S. Bonnington (1929-2020) für sich und seine Familie. Dafür hat er offenbar sechs Jahre lang Wochenende für Wochenende nach dem perfekten Ort gesucht. Gefunden hat er ihn 1962 in Harpenden, Hefortshire.

Das Haus liegt versteckt und eingebettet in einer mit Efeu überwachsenen Wiese zwischen hohen, alten Bäumen. Die Architektur ist streng und gradlinig und wird von hellen Backsteinen, Holz und Glasfassaden geprägt. Als Vorbild für sein Werk diente Bonnington der Bauhaus-Architekt Mies van der Rohe.

Ein wichtiger Teil der Architektur ist auch der Innenausbau. Die offene Küche hat eine Theke, die mitsamt den Hockern vom Architekten selbst entworfen wurde. Hier ist das wunderschöne Spiel von Holz, Backstein, Mosaikboden und klaren, geraden Linien wunderschön sichtbar.

Anders als in den hiesigen neuen «Aquariumhäusern» hat man in den Midcentury-Bauten, welche die ersten waren, die solch grosse Fenster zeigten, immer mit Vorhängen eingerichtet. Die Vorhangschienen wurden in der Architektur gleich eingeplant. Etwas, das die Architekten heute meist weglassen. Das Spiel mit dem weichen Fluss von Stoff gehört zum Gesamtkonzept und hilft der Wohnlichkeit und dem Komfort.

Dasselbe gilt für die Teppiche, die im klassischen Midcentury-Bau grosszügig in den privaten Räumen eingesetzt wurden. In den Wohnräumen spielte man mit Milieuteppichen.

Die Materialien hat der Architekt auch nach praktischen Kriterien gewählt, denn weder Aussenmauern noch Räume müssen gestrichen werden. Und wie für die Midcentury-Architektur typisch, gibt es auch viele Einbaumöbel, die Stauraum bieten.

Ein anderes wichtiges Merkmal der Midcentury-Architektur ist das Spiel von Aussen- und Innenraum. Etwas, das Bonningtons Vorbild Mies van der Rohe mit Perfektion und minimalistischer Grandezza umsetzte. Auch Bonnington ist dies mit seinem «Ferrum House» gelungen. Jeder Raum lässt den Blick in die Natur frei und nimmt diese als Teil der Architektur auf.

Die hellen Backsteine hat der Architekt als Kontrast zur dunklen Umgebung gewählt, die von Efeu und Zedern bestimmt ist. Diese wunderschöne Architektur lässt Wehmut aufkommen, denn wenn ich heute mit meinem Hündchen Daisy durch die Quartiere streife und dabei so viele Baustellen wie noch nie zuvor sehe, entdecke ich nicht viel Spannendes. Zwar werden weniger pure Glasfassadenhäuser gebaut, aber alles scheint eher für den schnellen Effekt gestaltet zu sein.

So sehe ich derzeit täglich, wie eines dieser neuen, chicen Gebäude mit Eigentumswohnungen gerade mit Backsteinen «beklebt» wird. Hier aber sind die Backsteine echtes Baumaterial, das erst noch, wie auch der Rest des Hauses, perfekt der Zeit standgehalten hat. Das Haus ist auf «The Modern House» zum Verkauf ausgeschrieben – und kostet nicht viel mehr als eine Zürcher Eigentumswohnung!

